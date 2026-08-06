Nachdem vor rund zwei Wochen im Hasenbergl Schüsse gefallen waren, hat die Polizei nun einen 22-jährigen Mann festgenommen. Er soll am 25. Juli gegen 5 Uhr morgens von der Straße aus mit einer Pistole auf ein Haus geschossen haben. Von „mehreren Schüssen“, wie die Staatsanwaltschaft formuliert, durchschlugen zwei ein Fenster. In dem dahinter liegenden Schlafzimmer wurde ein 49-jähriger Mann leicht verletzt, allerdings nicht direkt durch den Schuss, sondern wohl durch umherfliegende Splitter.

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar, auch weil die Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen sehr zurückhaltend mit Informationen umgeht. Zu hören war jedoch, dass nach der Tat umfangreiche Überwachungs- und Beschattungsmaßnahmen ergriffen wurden – und dass bei der Staatsanwaltschaft die Abteilung für Organisierte Kriminalität den Fall bearbeitet.

Der Tatverdächtige wurde am 30. Juli außerhalb Bayerns, aber in Deutschland festgenommen. Ihm wird versuchte räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wobei nicht bekannt ist, worin die Erpressung bestand und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und das Opfer standen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er sitzt nun am Ort der Festnahme in U-Haft, soll aber nach Bayern überführt und in einer hiesigen Justizvollzugsanstalt bis zum Beginn des Prozesses inhaftiert werden.