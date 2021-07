Der Zustand des Mannes, der bei einer Kontrolle im Englischen Garten am Mittwochabend von der Polizei angeschossen wurde, sei stabil, teilte die Münchner Polizei am Donnerstagmittag mit. Er wurde in der Nacht operiert und ist aktuell noch im Krankenhaus. Über die Art der Verletzung wurde bislang nichts mitgeteilt, die Bild-Zeitung berichtet von einem Schuss in den Brustbereich.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr wollten zwei Zivilbeamte den Mann am Oberföhringer Wehr kontrollieren, der offenbar geistig verwirrt und apathisch wirkte. Er hatte einen "spitzen, scharfen Gegenstand mit Klinge" in der Hand, sagte der Polizeisprecher am Donnerstag. Ein Messer sei es nicht gewesen, "eher etwas Selbstgebautes". Dann habe der Mann, dessen Identität noch nicht bekannt ist, einen "schusswaffenähnlichen Gegenstand" gezogen. Ob dieser scharf war, eine Schreckschusspistole oder eine Softairwaffe, wird noch untersucht.

Daraufhin sei es zum Waffengebrauch gekommen, es fielen mehrere Schüsse. Wie oft die Polizei abfeuerte, ist noch nicht geklärt. Nun ermittelt das bayerische Landeskriminalamt und prüft, warum die Lage eskalierte.

In der Umgebung des Stauwehrs waren am Mittwochabend mehrere Einsatzwagen, ein Hubschrauber und ein Spürhund im Einsatz. Viele Jogger und Radfahrer, die im Englischen Garten unterwegs waren, wurden umgeleitet. Die Wiese, auf der es zu dem Einsatz kam, war großräumig abgesperrt.