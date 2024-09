Täter drang in zwei Gebäude ein und versuchte noch am Boden liegend, Polizisten zu verletzen

Die Ermittler gehen nach ihren bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der Täter aus islamistischen und antisemitischen Motiven heraus den Anschlag in München begangen hat. Das sei die "Arbeitshypothese", teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann auf einer Pressekonferenz am Mittag mit. Bei seinem Angriff gab Emrah I. nicht nur Schüsse auf das NS-Dokumentationszentrum und das israelische Generalkonsulat ab, sondern er drang offenbar auch in zwei Gebäude ein. Das habe die Rekonstruktion des Tathergangs ergeben, sagte Christian Huber, der Leiter der Abteilung Einsatz der Polizei München. Auch soll er, nachdem er von Beamten getroffen worden war, noch am Boden liegend versucht haben, „auf die Polizeibeamten einzuwirken“.



Nach derzeitigem Kenntnisstand ist Emrah I. gegen 6.30 Uhr von seinem Wohnort im Salzburger Land nach München aufgebrochen. Dort stellte er um kurz vor 9 Uhr sein Auto in der Arcisstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt fiel er offenbar einer vorbeifahrenden Polizeistreife auf, die sich über den „waffenähnlichen Gegenstand“ wunderte, ihn dann aber aus den Augen verloren. Er ging als Erstes zum NS-Dokuzentrum und gab zwei Schüsse auf die Glasfassade und die Eingangstür ab. Danach drang er in zwei Gebäude ein: Erst in ein Universitätsgebäude, nämlich das frühere Leibniz-Rechenzentrum, und später in das Gebäude der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Beide Häuser befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Generalkonsulat.



Beim Universitätsgebäude habe er ein Fenster beschossen und sich beim Eindringen verletzt, so Huber, entsprechende Blutspuren des Tatverdächtigen wurden sichergestellt. Bevor er in das zweite Gebäude eindrang, versuchte er, über ein Auto über den Zaun des Generalkonsulats zu steigen. Als das nicht gelang, schoss er zweimal auf die Einrichtung. Der Österreicher wurde anhand von Fingerabdrücken zweifelsfrei als Täter identifiziert.