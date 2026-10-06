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Schule & ZeitungSchülerreporter gesucht

An der Universität der Bundeswehr gibt es wieder Recherchetage.
An der Universität der Bundeswehr gibt es wieder Recherchetage.
Claus Schunk

Das Projekt „Schule & Zeitung“ geht in die nächste Runde. Im November gibt es neue Recherchetermine für interessierte Schulklassen.

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Schüler als Reporter: Beim Projekt „Schule & Zeitung“ haben Schülerinnen und Schüler aus München und der Region die Möglichkeit, in die Welt der Zeitungsarbeit zu schnuppern. Sie gehen auf Recherche, führen Interviews und verfassen Artikel, die in der Süddeutschen Zeitung erscheinen. In Zusammenarbeit mit der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg bietet die SZ dafür zwei Recherchetermine für Schulklassen ab der Jahrgangsstufe zehn an – am 24. und 26. November.

Jede Klasse verbringt jeweils einen Vormittag an der Uni und recherchiert zwei Themen. Dabei werden die Klassen von zwei erfahrenen Journalistinnen begleitet. In diesem Jahr haben die Professorinnen und Professoren wieder spannende Themen zusammengestellt und öffnen ihre Labors und Vorlesungssäle. Es gibt Einblicke in die Welt des 3D-Drucks und es geht um Abwasser: Wie wird es sauber und warum gehört Abwasserbehandlung zur kritischen Infrastruktur?

Darüber hinaus erfahren die Jungreporter und -reporterinnen, was es mit digitaler Forensik auf sich hat und warum Plasma-Technik keine Science-Fiction ist. Für genauere Informationen können sich interessierte Lehrkräfte per Mail bei der SZ melden: schuleundzeitung@sz.de.

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