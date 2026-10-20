150 Menschen sind nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag zusammengekommen, um ihre Solidarität mit den protestierenden Schülerinnen und Schülerinnen in Frankreich auszudrücken und um für ein besseres Bildungssystem in Deutschland zu demonstrieren. Nach Angaben der Veranstalter, der „Bayerischen Schüler *innen Bewegung“, waren es sogar 250 Menschen, die an der Demo auf dem Geschwister-Scholl-Platz vor der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität teilnahmen.

„Das sind Schüler, die eine Veränderung wollen“, sagte Steven Sehebi, 18 Jahre alt, der SZ. Er machte diesen Sommer in München sein Abitur und war der Versammlungsleiter der Demonstration. Ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern geht es einerseits um Handfestes: um mangelnde Lehrkräfte, um ausgefallene Stunden. Um marode Schulen, kaputte Turnhallendächer und Schimmel an den Wänden.

Wie kaputt Schulen in Deutschland sind, lässt sich beziffern. Das „Kommunalpanel“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bezifferte 2025 den Investitionsrückstand allein bei Schulgebäuden auf 67,8 Milliarden Euro. Nur zum Vergleich: Die Stadt München gibt derzeit etwa zehn Milliarden Euro jährlich aus. Für alles, was sie zahlt, nicht nur für Schulen.

Sehebi und der „Bayerischen Schüler*innen Bewegung“ geht es aber nicht nur um den schlechten Zustand der Schulen, sondern auch um Politik. Genauer: um fehlende Aufstiegschancen für Kinder von Eltern, die selbst weder studiert noch Abitur haben, und um fehlende Anerkennung. „Schülerinnen und Schüler“, sagte Sehebi, „wollen mitbestimmen.“ Auch wenn es zum Beispiel um Exen, Abfragen und die Gestaltung des Unterrichts geht.

Zu den Rednern vor der Uni zählten neben aktiven und ehemaligen Schülern und einem Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die unter anderem Lehrkräfte an Schulen vertritt, auch zwei Schüler aus Straßburg. Seit gut drei Wochen gingen sie regelmäßig auf die Straße, berichteten sie. „Wir werden immer mehr“, sagte einer der beiden. Und je mehr man versuche, sie als Schüler kleinzuhalten, umso stärker würden sie.

Die Proteste in Frankreich waren in einem Vorort von Paris gestartet, wo Schülerinnen und Schüler wegen der schlechten Bedingungen an ihrer Schule auf die Straße gingen. Zwischenzeitlich gingen frankreichweit Hunderttausende Menschen auf die Straße. Am Wochenende weiteten sich die Proteste aus: Es ging nicht mehr nur um Schulen, sondern auch um Inflation und um Löhne. Vielerorts kam es zu Ausschreitungen, Gewalt und teils Plünderungen. Vor der Demo in München fragten daher Boulevardmedien: Bleibt der Protest friedlich? Die Antwort ist simpel: ja. Die Polizei bestätigte etwa auf Nachfrage: Die Demo sei friedlich verlaufen. Es habe keine Zwischenfälle gegeben.

Bereits am Montag hatten sich Münchner Schülerinnen und Schüler mit den Protestlern in Frankreich solidarisiert. Etwa 50 Schülerinnen und Schüler des deutsch-französischen Lycée Jean Renoir in Sendling versammelten sich spontan vor ihrer Schule. Begleitet von gut 30 Polizistinnen und Polizisten zogen sie später vor das französische Generalkonsulat auf der Schwanthalerhöhe. Die Versammlung war nicht bei den Behörden angemeldet worden. Daher ermittelt nun der Staatschutz wegen einer Ordnungswidrigkeit.