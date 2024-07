Seit Samstag wird in München eine 13 Jahre alte Schülerin vermisst. Zuletzt wurde das Mädchen im Alten Botanischen Garten in der Innenstadt gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen sowohl der Angehörigen als auch der Polizei hätten „bislang leider keine weiteren Anhaltspunkte zum Aufenthalt“ erbracht, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.