Die seit Samstag vermisste 13-jährige Schülerin aus München ist von der Polizei gefunden worden. Das Mädchen war zuletzt im Alten Botanischen Garten in der Innenstadt gesehen worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen sowohl der Angehörigen als auch der Polizei erbrachten zunächst keine weiteren Anhaltspunkte zum Aufenthalt, wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte.

Das für Vermisstenfälle zuständige Kommissariat 14 der Münchner Kriminalpolizei hatte die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass sie weder von einem Unglücksfall noch von einem Gewaltdelikt ausgehe. Am Donnerstagmorgen gab die Polizei bekannt, dass das Mädchen noch am Vortag von Beamten angetroffen worden war. Die 13-Jährige wurde in einer Jugendschutzstelle untergebracht.