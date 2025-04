Sie meinen es ernst, sie wollen keine Exen mehr schreiben. Und die Schülerinnen und Schüler wollen, dass Schule nicht mehr als Ort der Angst wahrgenommen wird, wie sie sagen. Vor allem aber wollen sie ernst genommen werden mit ihrer Botschaft; dafür werden sie am Sonntag auf die Straße gehen und am Wittelsbacherplatz demonstrieren. „Wir wollen unser Schulsystem mitgestalten, in dem wir jeden Tag so viele Stunden verbringen“, sagt Amelie N., eine 17-jährige Schülerin aus München, die das alles, die Demo und die Diskussion, mit ihrer Petition ins Rollen gebracht hat.