Diebstahl, Betrug, Mord, Terror oder Bankraub - die Bandbreite der Verbrechen ist erfahrungsgemäß groß, wenn Nachwuchsdetektive ihre Fälle für den Kinder-Krimipreis recherchieren und kombinieren. Ob einzeln, als Zweier-Bande oder gar im Team, alle Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 14 Jahren aus dem Großraum München sind erneut aufgerufen, am Schreibwettbewerb teilnehmen. Einsendeschluss für den 19. Kinder-Krimipreis, eine Initiative der Münchner Stadtbibliothek, des Jugendkulturwerks und des Vereins Kultur & Spielraum, die vom Kulturreferat der Landeshauptstadt unterstützt wird, ist der 23. Februar. Wer noch nicht genau weiß, wie man einen Krimi schreibt, kann sich Anregungen und Unterstützung in den Krimi-Schreibwerkstätten holen. Sie finden digital in der Woche vom 8. bis 12. Februar nachmittags von 15 bis 17.30 Uhr statt. Informationen gibt es unter www.kinderkrimifest.de.