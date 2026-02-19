„Die Idee war sehr blöd“, bekannte Ferenc G. (Name geändert) in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung am Donnerstag vor der 1. Jugendkammer am Landgericht München I. In den frühen Morgenstunden des 25. April vergangenen Jahres hatten sich der 20-Jährige und sein Freund Chuma Z. (Name geändert) maskiert und waren in eine sozialtherapeutische Wohngemeinschaft im Süden Münchens eingedrungen.

Dort hatten sie unter Drohungen und Schlägen sowie mit einer echt aussehenden Schreckschusswaffe einen Mitarbeiter in ihre Gewalt gebracht. Er sollte ihnen einen Safe im Büro der Einrichtung öffnen, in dem sich, so hofften sie, mehrere Tausend Euro befanden. Doch die Tat, zu der Ferenc G. die Idee hatte, lief aus dem Ruder.

Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung sowie besonders schweren Raubes, Freiheitsberaubung und Computerbetrugs verurteilte das Gericht Ferenc G. zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Gegen Chuma Z., der wegen ähnlicher Delikte bereits vorbestraft ist, verhängte Richter Michael Schönauer unter Einbeziehung einer Vorverurteilung eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und zehn Monaten Haft.

Dass sich in der sozialtherapeutischen WG ein Safe befindet, wusste Chuma Z., da er zuvor in der Einrichtung gewohnt hatte. Mit dem Geld wollte der 19-Jährige Schulden begleichen. Ferenc G. wollte sich von der erhofften Beute Drogen kaufen.

Nachdem die beiden in die WG eingedrungen waren, hatte Chuma Z. einen Mitarbeiter, der Nachtdienst hatte, mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Bei seiner Vernehmung vor Gericht berichtete der 51-Jährige, dass er Todesangst gehabt habe. Da er den Code für den Tresor nicht kannte, gab er den Angeklagten seine EC-Karte und nannte die dazugehörige PIN.

Während Chuma Z. den Mann in Schach hielt, hob Ferenc G. mit der EC-Karte des 51-Jährigen etwas mehr als 7000 Euro von dessen Konto in einer nahegelegenen Bank ab. Anschließend drängten die beiden ihr Opfer dazu, den Safe auf das Grundstück eines Krankenhauses zu tragen.

Nachdem sich versehentlich ein Schuss aus der Waffe von Chuma Z. gelöst hatte, liefen beide davon. Der Mitarbeiter der WG habe sich zwei Stunden in der Gewalt der Angeklagten befunden und Todesangst ausgestanden, betonte Richter Schönauer. Die gesamte Tat, so der Vorsitzende, trage „stark empathielose Züge“.