Monika Knauff und Michael Zanin sitzen nach getaner Arbeit in ihrem Garten, in dem sogar Spargel wächst.

Von Sabine Buchwald

Die ersten Stangen spitzen schon hervor. Monika Knauff kann es kaum glauben, was sich da tut zwischen den Erdhügeln in ihrem Garten. Dass jetzt die Spargelzeit beginnt, sieht man zwar an den Grilltellern, auf die ihr Freund neben Würstel auch grüne Spargelstangen vom Supermarkt mit Lauch und Paprika gelegt hat. Aber schon heuer Spargel aus dem eigenen Beet? Diese Vorstellung zaubert der Kleingarten-Gärtnerin ein Lächeln ins Gesicht. Noch ist das Gemüse nicht reif für die Ernte, und wer weiß, was alles noch passiert? "Im vergangenen Jahr haben die Schnecken die Bohnen weggefressen", sagt Knauff.