Ein Jubiläum kann man schon mal groß feiern – und genau das haben Christine und Marita Luger vom Schokoladengeschäft House of Cacao vor: Aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens veranstalten sie das Mucho , Münchens erstes Schokoladenfestival. Am 24. und 25. Oktober dreht sich deshalb im Pineapple Park alles rund ums Thema Schokolade , von der Frucht über die fermentierte Bohne bis zur fertigen Tafel.

Der Laden-Geburtstag, den das Mutter-Tochter-Gespann feiern will, ist aber nur der eine Grund für das Festival. Den beiden Frauen geht es auch darum, die Menschen hierzulande darüber aufzuklären, warum hochwertige Schokolade ihren Preis hat. In zahlreichen Panels geht es an den zwei Tagen des Festivals deshalb um Fragen der Herstellung, um Lieferketten und Bio-Qualität.

Weil die Menschen, die dazu sprechen werden, nicht nur aus Deutschland kommen, sondern auch aus den Anbaugebieten von Kakao – aus Peru, Kolumbien, Venezuela, aber auch Hawaii – findet etwa die Hälfte der Gesprächsrunden auf Englisch statt, in einem Fall sogar teilweise auf Spanisch. „Wir hoffen, dass die Menschen so noch mal einen anderen Blick auf Schokolade bekommen“, sagt Marita Luger. Wo hat man sonst schon die Möglichkeit, sich mal mit einer Kakao-Bäuerin auszutauschen?

Wenn die Lugers über Schokolade sprechen, merkt man schnell: Da haben sich zwei über die Jahre – im Fall von Mutter Christine sogar über Jahrzehnte – ein sehr fundiertes Wissen angeeignet und brennen für ihr Thema. Konzerne wie Lindt darf man deshalb bei ihrem Festival nicht erwarten, stattdessen haben sie 43 Hersteller eingeladen, die nach dem „Bean-to-bar“-Prinzip produzieren, sprich: Statt mit fertiger Kuvertüre nimmt hier alles mit der Bohne seinen Anfang, transparent und nachvollziehbar.

Christine Luger (Mitte) und Tochter Marita Luger hatten die Idee für das Festival, umsetzen können sie es dank der Unterstützung von Jan Funk vom Midnight Bazar, der den Pineapple Park betreut. Foto: Florian Peljak

In der Regel handelt es sich außerdem um kleine Betriebe mit nicht mehr als einem Dutzend Angestellten. Truly aus München wird zum Beispiel mit einem Stand vertreten sein, aber auch das Bernsteinzimmer aus Wuppertal oder Choco del Sol aus Burgstädt bei Chemnitz. Letztere organisieren seit Jahren das EuroBean-Festival, das die Lugers zu ihrem eigenen Festival im süddeutschen Raum inspiriert hat. Überhaupt sei es ein Miteinander, betonen die Lugers: sowohl mit den Bauern und Produzenten als auch mit anderen Chocolaterien. Auch die seien deshalb eingeladen.

Der dritte Pfeiler des Festivals wird laut Marita Luger die Tasting-Area. Hierfür haben sie und ihre Mutter sich mit Münchner Betrieben zusammengetan: mit der Bäckerei Brotraum, mit der Münchner Käsemanufaktur, der Rösterei Goodbean sowie mit der Weinhandlung Vinipuri und dem Gin-Hersteller The Duke. Schokolade soll so in Kombination mit Brot, Käse, Kaffee, Wein und Gin verköstigt werden.

Ganz wenig kann wahnsinnig viele Geschmacksknospen ansprechen Marita Luger von House of Cacao

Daneben sind ein Kinder-Tasting oder eine sogenannte Masterclass mit Martin Christy, Mitgründer des International Institute of Chocolate and Cacao Tasting (IICCT), sowie eine traditionelle Schokoladenzeremonie geplant. Man wolle so zeigen, dass „ganz wenig wahnsinnig viele Geschmacksknospen ansprechen“ kann, sagt Luger. Dass das, was in deutschen Supermärkten als Schokolade verkauft wird, nicht zwingend etwas mit dem zu tun hat, was Menschen wie die Lugers darunter verstehen, wird spätestens klar, als Marita Luger über die Tafeln, die vor ihr liegen, sagt: „Diese Schokoladen sind wie Art-House-Filme“. Vielleicht nicht für jeden Geschmack, aber definitiv etwas Besonderes.

Wer nun denkt, dass sich das Festival vor allem an Schokoladen-Nerds richtet, dem versichert Marita Luger allerdings: Alle, „die Spaß an Schokolade haben“, seien willkommen. Zwar würden zahlreiche Menschen aus ihrer Branche erwartet, die das Festival nutzen wollen, um sich weiter zu vernetzen, und für die Bauern ergebe sich womöglich sogar die Chance, Importeure zu finden. Aber auch wer einfach nur gerne Schokolade nasche, sei hier richtig.

Worauf Marita Luger sehr gespannt ist: Wie die Besucherinnen und Besucher ihre Geschmackserfahrungen beschreiben werden. Geplant ist etwas, das „Taste with colour“ heißt und auch für die Beschreibung von Wein und Kaffee häufig verwendet wird. „Man malt, was man schmeckt“, erklärt es Luger.

Wie eine Kakaofrucht von innen aussieht, wissen die wenigsten. Auch das wollen die Lugers mit dem Festival ändern. Foto: Florian Peljak

In ihrer Vorstellung setzt sich damit am Ende des Festivals aus all diesen Farbassoziationen ein buntes Schokoladenmosaik zusammen. Neben diesem kleinen Kunstwerk, das über die Dauer des Festivals Gestalt annehmen soll, plant Christine Luger eine Ausstellung mit Bildern und Tagebüchern von ihren Reisen in die Anbauländer. In den vergangenen 25 Jahren ist da einiges zusammengekommen.

Umsonst ist das Festival nicht, 17 Euro kostet ein Tagesticket. Dazu kommen, wenn man sich für eins der Tastings anmeldet, weitere zehn bis 25 Euro. Mit Blick auf die bereits verkauften Karten ist Jan Funk, als Projektleiter von Midnight Bazar zuständig für die Location, jedoch zuversichtlich, dass Münchens erstes Schokoladenfestival ein Erfolg werden könnte. Und wer weiß? Vielleicht findet dann in zwei Jahren schon das zweite statt.