Von René Hofmann

Was so ein Cabrio und ein aufgedrehtes Autoradio doch alles auslösen können. In den Nachkriegsjahren waren beides noch Seltenheiten. Und wäre nicht ein Bauträger mit ihnen großspurig auf einer der damals zahlreichen Baustellen damit vorgefahren: München sähe heute wohl ganz anders aus. Nun begab es sich aber, dass auf der Baustelle zur gleichen Zeit ein gelernter Zimmerer und studierter Bauingenieur war, der die Anlieferung des Dachstuhls beaufsichtigte, der in der Werkstatt seiner Familie in Mühldorf entstanden war. Beim Anblick des Gernegroß kam ihm der Gedanke: Warum liefern? Bauträger kann ich doch auch selbst werden! Wenig später stieg er tatsächlich in das Geschäft ein. Sein Name: Josef Schörghuber.