Im Callwey-Verlag ist ein Buch erschienen, das sich mit der schönsten Gastro-Innenarchitektur Deutschlands beschäftigt. Auffällig: Unter den Ausgezeichneten befinden sich viele Münchner Locations.

Von Astrid Becker

Schon mal was von Neurogastronomie gehört? Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich interdisziplinäre Forschungen, die sich allesamt mit der Frage beschäftigen, inwieweit visuelle Reize Geschmackserlebnisse beeinflussen. Um es kurz zu machen: gewaltig. Wissenschaftler wie Gordon M. Shepherd von der Yale University und Charles Spence von der Oxford University, haben dies in zahlreichen Experimenten belegt. So empfanden Probanden etwa Wein bei rotem Licht als runder und angenehmer als bei blauem.