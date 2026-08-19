Mit ihrem weißen bodenlangen Sommerkleid und den beigen Keil-Pantoletten, die den Blick auf ihre weiß lackierten Fußnägel freigeben, passt Alzira Grothe perfekt hier rein. Beinahe scheint sie zu verschmelzen mit ihrer Umgebung, mit ihrem eigenen Betrieb – „Alziraspa“, ein Kosmetik- und Waxingstudio im Osten Münchens. Die Plätze an dem Tisch, wo eine Mitarbeiterin einer Kundin gerade French Nails lackiert, sind weiß, ebenso wie der Empfangstresen und die Stühle zur Pediküre mit den Fußwannen davor, die Liegen in den vier Behandlungsräumen tragen weiße Handtücher. Selbst der Bürostuhl, auf dem Grothe in ihrem Büro an einem weißen Schreibtisch gerade sitzt, ist weiß.