„Mein Mann hat alles mitgenommen“, wispert Nina G. ganz leise. „Ich habe ein kleines Kind, ich brauchte Geld für Windeln und einen Kinderwagen und ich sollte nur ein Paket abholen.“ Im Saal des Amtsgerichts A 122 ist zumindest eine kleine Märchenstunde angesetzt. „Sie wussten sehr wohl, was sie taten“, hält Staatsanwalt Maximilian Beer der jungen Frau vor: Nämlich die Beute abholen, die sogenannte Schockanrufer betagten Menschen aus der Tasche ziehen. Auch das Schöffengericht blieb hart und verhängte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Eine Bewährungsstrafe sei in derartigen Fällen „nicht vermittelbar“, erklärte die Richterin.

Das Prinzip der Schockanrufe ist schnell erklärt: Von Callcentern aus dem Ausland werden Menschen mit althergebrachten Namen angerufen. Oft weint eine Stimme, ruft „Hilfe“, „Mama“ oder „Papa“, und dann ergreift ein vermeintlicher Polizist den Hörer und erklärt, ein Angehöriger habe gerade einen tödlichen Unfall oder ähnliches verursacht und das Gericht verlange nun eine Kaution, ansonsten verbleibe der Angehörige in Haft.

Im Fall von Nina G. war es eine 90 Jahre alte Dame, der vergangenes Jahr im Mai vorgemacht wurde, ihr Sohn habe jemanden totgefahren, eine Kaution sei fällig. Sie habe kein Bargeld, erklärte die Seniorin, woraufhin sich die Anruferin mit dem angebotenen Schmuck zufriedengab. Dieser werde von einer Kassiererin des Amtsgerichts abgeholt, behauptete die Betrügerin. Also packte die Frau ihre gesamten Preziosen wie Uhren, Ketten und Armbänder im Wert von etwa 3500 Euro in zwei Gefrierbeutel und schon klingelte es an der Haustür.

Draußen stand Nina G., und weil die alte Dame gehbehindert war, bat sie die vermeintliche Frau vom Gericht in ihre Wohnung. Dort ging Nina G. noch ins Schlafzimmer der Geschädigten, wo sich noch eine Schmuckschatulle im Kleiderschrank befand. Auch diese Wertsachen packte Nina G. ein. Allerdings hinterließ sie auf der Schatulle auch ihre Fingerabdrücke.

Wenig später gab es Wellen von Schockanrufen im Raum Bruchsal, im Kreis Trier sowie im Süden von München. Wie die Polizei später herausfand alles Orte, an denen sich Nina G. befunden hatte – bereit zur Abholung. Anfang Juni zählte die Polizei 54 Schockanrufe im Raum Garmisch und eine Streife entdeckte am Bahnhof eine junge Frau: Nina G. Sie trug zwei Lagen Kleidung, vermutlich um sich nach der Tat sofort umziehen zu können, eine blonde Perücke, eine große schwarze Sonnenbrille sowie zwei „delikttypische“ Handys, wie eine Ermittlerin vor Gericht erklärte. Prepaid-Handys, die nach der Tat sofort entsorgt werden.

Seine Mandantin räume die Taten ein, äußerte sich Rechtsanwalt Bernhard Löwenberg. Ein gewisser Steven, offenbar der Logistiker der Bande, habe sie in Polen in einer Disco angesprochen, ihr 3000 Zloty (etwa 700 Euro) geliehen. Als sie das Geld nicht sofort zurückzahlen konnte, habe er ihr diesen„ Job“ angeboten, erzählt Nina G. weiter. Erst viel später, im Gefängnis, habe sie alles begriffen.

Nina G. wird wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs, Amtsanmaßung und Verabredung zum Verbrechen verurteilt. Die Abholer seien zwar ein kleines Rad im Gefüge der Bande, „aber ohne sie funktioniert es auch nicht“, so Staatsanwalt Beer.