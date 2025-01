Hat ein Betrüger mit Strafmilderung zu rechnen, wenn er bei der Polizei seine Komplizen verpfeift? Ja, meint zumindest Mikolaj C.: Der 47-Jährige hatte mit zwei anderen Männern in 16 Fällen Seniorinnen und Senioren in München und Bayern mit sogenannten Schockanrufen um knapp eine halbe Million Euro erleichtert. Dafür kassierte er am Landgericht München eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und elf Monaten. C. ging erfolgreich in Revision und nun hat die 11. Strafkammer zu entscheiden, ob das Urteil in erster Instanz zu hart ausgefallen sein könnte.

Es sind perfide Methoden, mit denen Betrügerbanden betagten Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Manche nutzen die Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit der Senioren aus, diese Bande jedoch setzte auf Schocknachrichten. Das Telefon klingelte hauptsächlich bei Menschen mit Vornamen, die längst aus der Mode geraten sind. Im Hintergrund war dann etwa ein winselndes „Mama, Mama“ zu hören, während der Anrufer ins Blaue hinein fantasierte, dass etwa die Tochter des Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie sitze in Untersuchungshaft und könne nur gegen Kaution freigelassen werden.

Der sogenannte Keiler in Polen gab sich dabei als Rechtsanwalt aus, als Hauptkommissar oder als Staatsanwalt, so sieht es der echte Staatsanwalt Maximilian Heindl. Um die Geschichte noch zu untermauern, wurde der Telefonhörer weitergereicht an eine mutmaßlich ermittelnde Polizistin. Zuweilen forderten die Betrüger „Kautionen“ im sechsstelligen Eurobereich. Wenn die Geschädigten antworteten, sie hätten etwa nur 50 000 Euro, schrumpfte die „Kaution“ auf wundersame Weise auf ebendiesen Betrag. Die Opfer wurden teils über Stunden am Telefon gehalten, um sie psychisch unter Druck zu setzen – und um ihnen die Möglichkeit zu nehmen, die Sache zu überdenken oder eine Vertrauensperson anzurufen.

Der Angeklagte Mikolaj C. (links) vor Gericht. (Foto: Susi Wimmer)

In einem Fall in Starnberg bestellten die Betrüger einer 82-Jährigen ein Taxi, damit diese zur Bank fahren und ihren gesamten Schmuck sowie Bargeld im Wert von 30 000 Euro aus dem Tresor holen konnte. In Neufahrn bei Freising dirigierten sie eine 81-jährige Frau zur Sparkasse, wo diese 15 000 Euro abhob. Eine aufmerksame Bankangestellte fragte noch, ob die Kundin einen verdächtigen Anruf erhalten habe. Doch die Frau war so eingeschüchtert worden, dass sie mit „Nein“ antwortete.

Mikolaj C. fungierte als „Abholer“, der von einem Logistiker zu den Geschädigten gelotst wurde. In erster Instanz hatte C. behauptet, er sei in Polen von einem Bekannten angesprochen worden, der ihm einen Job als „Kurierfahrer für eine Stiftung“ angeboten habe. Da ihm selbst der Führerschein wegen Alkohol entzogen worden war, habe er einen Freund engagiert, der ihn in die entsprechenden Städte chauffierte. Pro Fahrt habe er 500 Euro erhalten, davon gingen 100 Euro an den Freund.

Das Landgericht hatte im Dezember 2023 gegen Mitglieder der Bande hohe Freiheitsstrafen ausgesprochen: Ein Abholer wurde zu sechs Jahren und drei Monaten verurteilt, ein Fahrer zu drei Jahren und sechs Monaten, beide Urteile sind rechtskräftig. Nur Mikolaj C. zog vor den Bundesgerichtshof und bekam Recht. Ob das Gericht nun strafmildernde Umstände berücksichtigt, bleibt abzuwarten.