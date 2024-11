Mit einer neuen Masche haben Schockanrufer versucht, einem älteren Mann in Moosach sehr viel Geld abzunehmen. Dieses Mal war es nicht der Bruder, der in einen Autounfall verwickelt war – dieses Mal war angeblich die Tochter des Mannes an Krebs erkrankt und benötigte ein Arzneimittel, das mehr als 100 000 Euro kosten sollte. So behauptete es zumindest der angebliche Arzt am anderen Ende der Leitung bei seinem Anruf am Donnerstagmorgen.