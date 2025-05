Thomas Schedel versteckte seine Freude nicht: „Das geht runter wie Öl“, sagte der Beamte des Münchener Polizei-Kommissariats 61 bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Kurz zuvor war auf der Leinwand hinter ihm ein tonloses Video vorgespielt worden, auf dem polnische Polizeibeamte zu sehen waren, die eine Wohnung in der Stadt Posen stürmen.

Sie fanden dort die Tatwerkzeuge sogenannter Schockanrufer: Handys, SIM-Karten, Computer. Und Festnahmen gab es auch, zwei Männer und vier Frauen im Alter zwischen 17 und 34 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft in Polen.

„Das Thema beschäftigt uns ja schon länger“, sagte Schedel, dessen Kommissariat die Ermittlungen auf deutscher Seite leitete. Die Masche der Betrüger ist seit Jahren praktisch unverändert: Sie rufen aus dem Ausland (vorzugsweise alte) Menschen in Deutschland an und erzählen ihnen die Mär von Familienangehörigen, die einen Verkehrsunfall verursacht hätten. Einer Inhaftierung könnten die Verwandten nur gegen eine hohe Kaution im fünfstelligen Bereich entkommen. Hat ein Opfer angebissen, schicken die Hinterleute „Abholer“ vorbei, um die Beute, in der Regel Bargeld oder Schmuck, einzusammeln.

In der Vergangenheit beschränkten sich die Erfolge der Ermittler häufig auf die Festnahmen solcher Abholer. Dass sie diesmal sechs mutmaßliche Hinterleute fassen konnten, sei „schon ein großer Coup“, sagte der zuständige Staatsanwalt Maximilian Beer. Durch ihre „Grenzüberschreitung“ – also: Täter im Ausland, Opfer in Deutschland – erschwerten die Betrüger ganz bewusst die polizeiliche Ermittlungsarbeit.

Jetzt habe man bewiesen, dass es „Mittel und Wege“, gibt, sie trotzdem zu fassen, so der Staatsanwalt. Wie genau die aussehen, verriet er nicht, aus Sorge vor der Preisgabe von Informationen, die anderen Tätern helfen könnten. Bei der Verhaftung jedenfalls seien auch zwei Münchener Beamte vor Ort gewesen.

Unter den Opfern der in Posen festgenommenen Betrüger befänden sich Menschen aus ganz Deutschland, so die Polizei, darunter auch einige in Bayern. Die Geschädigten seien zwischen 56 und 92 Jahre alt. Eine deutsche Staatsbürgerschaft haben auch die beiden festgenommenen Männer. Dennoch, betonte Staatsanwalt Beer, sei der Plan, dass alle sechs in Posen angeklagt werden: „Wir übermitteln die Fallakten nach Polen.“