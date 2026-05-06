Mit einem Schockanruf haben Callcenter -Betrüger am Dienstagabend eine außergewöhnlich hohe Beute gemacht: In Harlaching händigte eine mehr als 70 Jahre alte Frau einem unbekannten Abholer Goldbarren sowie Gold- und Silbermünzen im Wert von etwa 800 000 Euro aus.

Ein Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, hatte der Frau zuvor weisgemacht, ihre Tochter sei an einem tödlichen Autounfall beteiligt gewesen; um eine Haft zu vermeiden, müsse die Mutter einen sechsstelligen Betrag als Kaution hinterlegen. Im weiteren Verlauf übergab die Über-70-Jährige dann das etwa fünf Kilogramm schwere Edelmetall an den Abholer.

Erst als die geschockte Frau später bei ihrer Tochter anrief, bemerkte sie den Betrug und verständigte die Polizei. Die sucht jetzt nach Zeugen, die am Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr den etwa 30 Jahre alten und 1,80 Meter großen Abholer im Bereich des Mangfallplatzes zwischen Eschen- und Rotbuchenstraße gesehen haben.