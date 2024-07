Während des Telefonats wurde die Geldübergabe vereinbart, an der Wohnung des Rentners in der Maxvorstadt gegen 14 Uhr am selben Tag. Weil ihm die Sache komisch vorgekommen sei, habe der Betrogene tags darauf einer Bekannten davon erzählt, erst da flog der Betrug auf. Der Abholer wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit kurzen, dunklen Haaren. Die Polizei bittet Zeugen, die am Donnerstagmittag im Bereich von Loth-, Georgen-, Schleißheimer, Winzerer- und Agnesstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Nummer 089/2910-0.