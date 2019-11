Der FDP-Abgeordnete Thomas Ranft hat am Mittwoch im Stadtrat den Antrag gestellt, an einer Fußgängerampel in München eine "Schockampel" zu installieren. Das aus Paris stammende System soll Fußgängern, die bei Rot über die Ampel gehen, durch Unfallgeräusche einen gewaltigen Schrecken einjagen.

Die "Schockampeln" sorgen aber nicht nur dafür, dass quietschende Reifengeräusche zu hören sind, sobald jemand bei Rot über die Straße geht. Außerdem wird der erschrockene Gesichtsausdruck des Betroffenen fotografiert und auf einer Videotafel am gegenüberliegenden Straßenrand gezeigt - zusammen mit der Warnung, dass man dem Tod durch sein Verhalten doch bitte besser nicht ins Gesicht blicken möge.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hält "Schockampeln" für Aktionismus. "Das erinnert mich stark an die abschreckenden Bilder auf den Zigarettenpackungen", sagte Reiter am Donnerstag. "Ich weiß nicht, ob sich jemand, der sich jetzt schon nicht um die Ampelfarbe kümmert, von einer "Schockampel" abhalten lässt." Vielleicht erschrecke es den einen oder anderen, sagte Reiter. Er habe auch kein Problem, wenn man nun teste, ob so eine Ampel etwas bringe. "Aber spontan hält sich meine Begeisterung in Grenzen."