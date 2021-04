In Zusammenarbeit mit den Corona-Teststellen von Gerald Heigis hat das Gärtnerplatztheater eine eigene Teststelle im "Salon Pitzelberger" im Kellergeschoss des Theaters geschaffen, um einen Schritt in Richtung Öffnung zu machen. Ab sofort können sich Münchner Bürgerinnen und Bürger hier täglich von 8 bis 18 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung testen lassen. Vom 26. April an könnten die Theater wieder geöffnet werden. Gebunden ist dies an eine Sieben-Tage-Inzidenz von bis zu 50 und Schnelltests. An Theaterabenden soll das Testzentrum dann exklusiv für Besucher reserviert sein, die noch keinen tagesaktuellen Test vorweisen können. Weitere Informationen unter www.corona-teststelle-muenchen.de.