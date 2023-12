München und das Schneechaos:Was die Stadt das nächste Mal besser machen kann

Von Heiner Effern, Stephan Handel, René Hofmann, Joachim Mölter und Andreas Schubert

Mehr Fokus auf die Fußgänger

Der Ärger über das Verkehrschaos in dieser Schneewoche war gewaltig, ausfallende S-Bahnen, Trambahnen und Busse standen im Fokus der Beschwerden. Auch Radfahrer und ihr Fortkommen fanden, wie immer in München, große Beachtung. Doch es dauerte von Samstag bis Donnerstag, ehe Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) von außen wirklich wahrnehmbar ins Verkehrschaos eingriff. Nachdem sich Fußgänger viel zu lange im Eis-Surfen übten auf so dicken Platten, dass sie mancherorts zum Schlittschuhfahren taugten, ordnete er die Verwendung des aus ökologischen Gründen verständlicherweise ungeliebten Streusalzes an.