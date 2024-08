Aktuell herrscht in der Stadt sommerliche Hitze. Doch der nächste Winter kommt bestimmt. Zur Erinnerung: Die heftigen Schneefälle Anfang Dezember vergangenen Jahres hatten dazu geführt, dass die Trambahnen in München mehrere Tage nicht mehr fahren konnten. Mitarbeiter der Stadtwerke und der Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) mussten zugefrorene Weichen von Hand vom Eis befreien. Zum Räum-Einsatz kam auch ein fast 100 Jahre alter sogenannter Fahrdrahtkontrollwagen.

Jetzt, achteinhalb Monate nach dem Schneechaos, haben das Mobilitätsreferat und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Stadtratsanfrage der ÖDP beantwortet, wie sie sich auf den kommenden Winter vorbereiten.

Die alten Hochflurfahrzeuge wird die MVG nicht wieder einsetzen

Bei der Frage, wie oft Schneefälle in den vergangenen Jahren zu Ausfällen geführt haben, muss die MVG weit zurückblicken. 2006 habe es vergleichbar starke Schneefälle gegeben, in den vergangenen zehn Jahren habe aber an keinem Tag mehr als eine Straßenbahnlinie eingestellt werden müssen.

Nach 2006 habe man ein sogenanntes Zwei-Wege-Fahrzeug mit Fräse beschafft, teilt die MVG mit. Dieses sei altersbedingt 2016 aussortiert und nicht ersetzt worden. Bis Dezember 2023 habe sich der MVG-Winterdienst in Bezug auf Umfang und Leistungsfähigkeit bewährt. „Abgesehen von seltenen, stundenweisen Einstellungen kleinerer Abschnitte ist die Tram gut durch die Winter gekommen.“

Die alten Hochflurfahrzeuge vom Typ P wird die MVG, anders als dies etwa der Fahrgastverband Pro Bahn vorgeschlagen hat, nicht wieder einsetzen. Früher wurden diese tatsächlich benutzt, um die Gleise von Vereisungen freizuhalten. Doch die P-Wagen wurden 2020 außer Betrieb genommen – unter anderem, weil sie nicht auf die höheren Fahrspannungen der Oberleitungen ausgelegt sind und immer wieder ausfielen.

Stattdessen sollen die modernen Straßenbahnen vom Typ Avenio für Eisfahrten im Winter fit gemacht werden. „Bauartbedingt und fahrwerktechnisch eignen sich diese Wagen sehr gut für den Einsatz“, so die MVG.

Ergänzend plane man die Beschaffung und Zulassung von neuen Fahrzeugen und Ausrüstungen für den Winterdienst.