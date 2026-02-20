Was tagsüber begann, setzte sich in der Nacht fort: In München schneit und schneit und schneit es. Um 7.40 Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamt für Umwelt 16 Zentimeter Schnee in der Stadt. Wege, Straßenschilder, Spielplätze sind in Weiß gehüllt.

Schon in der Nacht bahnen sich die Münchnerinnen und Münchner ihren Weg über schneebedeckte Straßen, wie hier im Englischen Garten.

(Foto: Stephan Rumpf)

(Foto: Stephan Rumpf)

Am Morgen versuchen die Leute mit allerhand Räummaschinen, der Schneemassen Herr zu werden.

(Foto: Robert Haas)

Oder sie genießen die Schneepracht einfach beim Gassigehen mit dem Hund oder bei einem Spaziergang, wie hier an der Isar.

(Foto: Robert Haas)

(Foto: Robert Haas)

Wer eh schon zum Eisbaden in den Fluss steigt, für den hat so eine Schneedecke womöglich sogar etwas Wärmendes.

(Foto: Robert Haas)

Auch Rutschen, Schaukeln und Basketballkörbe auf Spielplätzen sind komplett eingeschneit. Aber der Schnee ist für Kinder ja „Spielzeug“ genug.

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

Am Flughafen sind derweil die Schneepflüge im Einsatz, um den Flugverkehr aufrechtzuerhalten.

(Foto: René Hofmann)

Bei anderen Verkehrsmitteln herrscht dagegen Stillstand. Diese Fahrräder ächzen unter der weißen Last. Der DWD rät von unnötigen Fahrten im Straßenverkehr ab.

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

Bis elf Uhr könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch schneien, allerdings fallen da schon immer weniger Flocken vom Himmel.

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

Zwar dürften sich die Münchnerinnen und Münchner der weißen Pracht den ganzen Freitag über erfreuen (oder darüber ärgern), es sind Temperaturen von maximal 2,8 Grad vorhergesagt, doch mit Anbruch des Wochenendes verschwindet der Schnee dann voraussichtlich wieder.

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

(Foto: René Hofmann)

Dann steigen die Temperaturen in Bayern allmählich an. Bis zu 15 Grad sollen laut DWD am Sonntag möglich sein. Das bedeutet auch, dass der Schnee fast im ganzen Freistaat in Regen übergeht. In München werden für Samstag Höchstwerte von sieben Grad und am Sonntag von bis zu elf Grad erwartet. Zudem soll es zu starken Böen kommen.