München in weiß

Temperaturen unter null Grad und Schneefall: Es ist winterlich geworden in München an diesem Wochenende. Der Englische Garten ist verborgen unter einer dichten Schneedecke. Die einen blicken vom Monopteros herunter in die Weite.

Detailansicht öffnen (Foto: Alexander Pohl/Imago)

Die anderen kraxeln den kleinen Hügel hinauf, um dann immer wieder auf ihren Plastikrutschern hinunterzusausen.

Detailansicht öffnen (Foto: Alexander Pohl/Imago)

Unbewegt von dem Ganzen zeigt sich dieser stattliche Schneemann, solange die Temperaturen nicht steigen (und er nicht mutwillig zerstört wird), sieht es gut aus für ihn.

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

Auch auf den Plätzen und Straßen in Haidhausen zeigt sich der Schnee langlebig. Ob es in Münchens weiter südlich gelegener Partnerstadt Bordeaux wohl wärmer ist? Mit Temperaturen um die null Grad und Sonnenschein allenfalls unwesentlich, belehrt einen die Wetterapp.

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

Nicht nur im Englischen Garten, auch im Münchner Osten werden die Schlitten und Bobs ausgepackt - und kommen auf den künstlich aufgeschütteten Hügeln im Riemer Park zum Einsatz.

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

In dem langgestreckten Park in der Messestadt setzen Läufer farbliche Akzente, die sich auch von dem teilweise glatten Untergrund nicht von ihrer Runde abhalten lassen.

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

Mit Fahrrädern sind derzeit deutlich weniger Menschen unterwegs. Den Sattel von Schnee und Eis befreien, um dann über holprige Spurrillen zu eiern - das trauen sich nur die Wagemutigsten zu, und die mit guten Profilreifen.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Feil/IMAGO/MIS)

Winterlich sind am Samstag auch die Platzverhältnisse im Grünwalder Stadion. Bevor das Spiel des TSV 1860 gegen den FSV Zwickau losgeht, müssen erst einmal die Linien mit Gebläse und Besen freigelegt werden.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Feil/Imago)

Doch ausgerechnet auf verschneitem Boden spielen die Löwen dann so gut wie schon lange nicht mehr - und gewinnen 3:1 gegen Zwickau.