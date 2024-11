Die härtesten Winter in München

Kolumne von Ulrike Heidenreich

Es ist Winter in der Stadt und zumindest ein paar Stunden, vielleicht ja auch einen Tag, trägt München Weiß. Bis die Temperaturen ganz schnell voraussichtlich auf zweistellige Höhen klettern werden. Ein ewiges Hin und Her. Schneedecke? Eher gefühlte Heizdecke – für alle, die im warmen Winterloden oder Daunenfunktionskleidung beim Spaziergang an der Isar nach frierenden Schwänen oder Resten von Eisschollen suchen wollen.