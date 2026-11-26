Noch vor dem meteorologischen Winterbeginn schneit es in der Stadt. Menschen hasten durch das Gestöber, Statuen werden zart eingepudert und Schneefiguren nehmen Form an. Bilder vom ersten Wintertag.

„Schnee beginnt zu fallen und die Welt wird weiß und sauber / Die Flocken so leicht und zart, das Eis ist wie ein Zauber“: Diese Zeilen stammen nicht etwa von einem Dichter der Romantik, sondern aus dem Lied „Der Winterwald“ des Musikers Prinz Pi.

Und ganz ehrlich: Hat er nicht recht? Wirkt nicht wirklich alles ein bisschen sauberer, wenn der Schnee erst einmal flächendeckend wird?

Foto: Catherina Hess

Und wirkt im Moment die Stadt nicht zumindest schon etwas verzaubert unter dem zarten Weiß, das sich am Donnerstag über München gelegt hat, noch vor dem meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember? So wie diese Wildschwein-Statue unter der pudrigen Schneeschicht?

Foto: Catherina Hess

Am Orleansplatz in Haidhausen lässt der Wintereinbruch die Menschen zügig ausschreiten. Für Verspieltheit scheint hier kein Raum zu sein.

Foto: Robert Haas

Foto: Catherina Hess

Andernorts in der Stadt hat sich schon eine beachtliche Schneedecke gesammelt – aus der sogleich eine erste Schneefigur geformt wurde.

Foto: Robert Haas

An der Isar in der Nähe dämpft die weiße Schicht die Schritte der Sportler, die sich vom Schneefall nicht vom Joggen abhalten lassen. Gemütlich in einem Liegestuhl abhängen? Das dürfte vorerst allenfalls mit dicker Jacke erträglich sein.

Foto: Robert Haas

Eine Isarbrücke führt nun wie ein weißes Band über den Fluss.

Foto: Robert Haas

Und auch im Westpark legt sich allmählich immer mehr Schnee auf Bäume, Wiesen und Wege.

Foto: Johannes Simon

Radfahrer auf der Großhesseloher Brücke. Foto: Robert Haas

Dieser Mann lässt sich vom Wintereinbruch nicht vom Radfahren abhalten – ob er vom ersten Schnee überrascht wurde? Jedenfalls heißt es jetzt: vorsichtig fahren! Schnee im November, manchmal eine Herausforderung.

Ein Räumfahrzeug räumt Straßen und Wege frei. Foto: Robert Haas

Das dürfte auch für den ein oder anderen Fahrer der Räumfahrzeuge gelten, die nun ausgerückt sind, um Wege und Straßen freizuhalten. Für manche ist der erste Schnee ein Grund zur Freude, für andere bedeutet er einen Haufen Arbeit.