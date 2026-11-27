Da ist er, sehnsüchtig wurde er erwartet: der erste Schnee. Diverse Wetter-Apps waren herangezogen worden. Welche sieht die zarten Flocken am genauesten vorher? Dabei gibt es die zuverlässigste Winter-Ankündigung in einer ganz anderen App.

Ob der Schneefall bei dieser Laufrunde eingeplant war? Vielleicht war die Wetter-App auch nicht genau genug.

Endlich! Endlich hat’s in München geschneit. Endlich läuft Instagram wieder heiß mit in der Kälte aufgenommenen Schnee-Videos und Bildern vom Christkindlmarkt am Marienplatz und vom Glühweinstand am Viktualienmarkt – höchst originell unterlegt mit „Let it snow“ oder „Jingle Bells“. Hat man so auch schon lange nicht mehr gehört und gesehen, also fast ein Jahr lang nicht mehr.