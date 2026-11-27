Endlich! Endlich hat’s in München geschneit. Endlich läuft Instagram wieder heiß mit in der Kälte aufgenommenen Schnee-Videos und Bildern vom Christkindlmarkt am Marienplatz und vom Glühweinstand am Viktualienmarkt – höchst originell unterlegt mit „Let it snow“ oder „Jingle Bells“. Hat man so auch schon lange nicht mehr gehört und gesehen, also fast ein Jahr lang nicht mehr.
Minutiöse SchneevorhersageUnd welcher Wetter-App-Typ sind Sie?
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Da ist er, sehnsüchtig wurde er erwartet: der erste Schnee. Diverse Wetter-Apps waren herangezogen worden. Welche sieht die zarten Flocken am genauesten vorher? Dabei gibt es die zuverlässigste Winter-Ankündigung in einer ganz anderen App.
Glosse von Andreas Schubert
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