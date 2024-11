Bis zu 15 Zentimeter Schnee hatte der Deutsche Wetterdienst für Donnerstagabend bis Freitagvormittag vorausgesagt. Und tatsächlich hat es in München geschneit. Die Stadt erlebte ihre erste echte Winternacht.

(Foto: René Hofmann)

Die Surfer an der Eisbachwelle waren dennoch sportlich aktiv. Auch dichtes Schneetreiben konnte die Entschlossensten nicht stoppen.

(Foto: René Hofmann)

Romantisch: ein Spaziergang durch den frisch gefallenen Schnee, wie ihn dieses Paar im Hintergrund am Wehrsteg entlang unternahm.

(Foto: René Hofmann)

Das Weiß hat sich auch aufs Rathaus und die davor aufgebauten Weihnachtsmarkt-Buden gelegt. Ob es weiße Weihnachten gibt? In München ist das eher selten der Fall. An Heiligabend schneite es zuletzt in den Jahren 2001, 2003 und 2005.

(Foto: René Hofmann)

Der Weihnachtsmarkt ist am Fuße der Mariensäule vor dem Neuen Rathaus aufgebaut. Er wird am 25. November eröffnet.

(Foto: René Hofmann)

Die winterliche Pracht macht sich vor Prachtgebäuden wie etwa dem Bayerischen Nationalmuseum an der Prinzregentenstraße besonders gut.

(Foto: René Hofmann)

Auf den Ausstellungsplakaten wirkte der Schnee wie ein Weichzeichner.

(Foto: René Hofmann)

Die Orte verwandeln sich, wenn sie in eine weiße Decke gehüllt werden. Hier der nächtliche Kiosk „Fräulein Grüneis“ im Englischen Garten.

(Foto: René Hofmann)

Sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt zu bewegen, kann bei Schnee dagegen mühsam sein.

(Foto: René Hofmann)

Auch das Fahrrad ist in solchen Nächten keine gute Alternative.

(Foto: Robert Haas)

Einige Radler ließen sich trotzdem nicht abhalten.

(Foto: Robert Haas)

Räumfahrzeuge befreiten die Straßen vom rutschigen Schnee und Eis. Zu witterungsbedingten Unfällen kam es nach Angaben der Polizei nicht. Auch die Feuerwehr hatte keine Einsätze aufgrund des Schnees.

(Foto: Robert Haas)

Wer mit dem Auto fahren wollte, musste es jedoch zuerst freikratzen.

(Foto: René Hofmann)

Selbst auf den breiten Wegen auf der Theresienwiese waren Donnerstagnacht nur wenige unterwegs.

(Foto: René Hofmann)

Am Bahnhof mussten die Zugreiniger mit ihren Eimern durch den Schnee von Zug zu Zug stapfen.

(Foto: René Hofmann)

Und auch die Leih-E-Roller standen still. Ihre Bereitschaftsleuchten schimmerten grün unter dem Schnee hervor. Lange soll dieser nicht liegen bleiben.

(Foto: Robert Haas)

Am Freitagmorgen war der Schnee zwar noch da, doch die ersten E-Roller-Fahrer waren auch schon wieder unterwegs, wie etwa hier in Thalkirchen.

(Foto: Robert Haas)

Der Räumdienst hatte am Morgen nach der Schneenacht noch einiges zu tun.

(Foto: Robert Haas)

Und auch vor den Toren des Tierparks wurde Schnee geschippt.

(Foto: René Hofmann)

Die ersten Spaziergänger waren schon am Morgen an der Isar unterwegs.

(Foto: Robert Haas)

Im Ostpark hatten die Sonnenstrahlen einige Jogger an die kalte frische Luft gelockt.

(Foto: René Hofmann)

Im verschneiten Englischen Garten bewunderten Passanten die morgendliche Schneelandschaft.