Ein Wohnhaus in Haidhausen, in dem auch Palästinenser wohnen, ist zum wiederholten Mal Ziel von Schmierereien geworden. Wie die Polizei berichtet, meldete der Hausbesitzer, dass in der Zeit zwischen Freitag, 25. Juli, 20 Uhr, und Samstag, 26. Juli, 9.45 Uhr, das Haus auf der gesamten Fläche besprüht wurde. Es handelt sich dabei um Parolen wie „Fuck Hamas“. Die Täter überschrieben in der neuen Aktion andere Parolen, die bei einem ersten Angriff vor einiger Zeit angebracht wurden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehreren Tausend Euro.