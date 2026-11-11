In der Nacht von Montag auf Dienstag haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen drei und fünf Uhr morgens die Außenmauer des Alten Rathauses mit dem Wort „Holokavst“ beschmiert. Jeweils zwei weitere Schmierschriften wurden außerdem an der Eingangstür des Neuen Rathauses und des Kinderklinikums der LMU an der Lindwurmstraße gefunden.