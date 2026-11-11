In der Nacht von Montag auf Dienstag haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen drei und fünf Uhr morgens die Außenmauer des Alten Rathauses mit dem Wort „Holokavst“ beschmiert. Jeweils zwei weitere Schmierschriften wurden außerdem an der Eingangstür des Neuen Rathauses und des Kinderklinikums der LMU an der Lindwurmstraße gefunden.
Beamte der zuständigen Polizeiinspektion rückten an und überdeckten die etwa zwei Meter großen Buchstaben. Den Sachschaden schätzen die Behörden auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Schreibweise „Holocavst“ ist insbesondere im Slowenischen gebräuchlich. Ob ein Zusammenhang zur Reichspogromnacht am 9. November besteht, ist nicht klar. Weitere Ermittlungen leitet die Abteilung für Staatsschutzdelikte, die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise.