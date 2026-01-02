Polizei und Feuerwehr weisen die Bevölkerung eindringlich darauf hin, sich in München nicht auf Eisflächen zu begeben, vor allem nicht auf den Nymphenburger Schlosskanal. Dort sei selbst auf der Schattenseite das Eis noch nicht dick genug gefroren, um Menschen sicher zu tragen, warnte ein Polizeisprecher bereits am Donnerstagnachmittag.

Am Neujahrstag hatten sich bei strahlendem Sonnenschein mehr als 100 Personen auf dem zugefrorenen Kanal vor dem Nymphenburger Schloss befunden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr räumte die Polizei im Verlauf des späteren Nachmittags die Eisfläche; nur wenige Uneinsichtige hätten die Belehrungen ignoriert, teilte der Sprecher am Freitag mit. Zwangsmaßnahmen habe es aber nicht gegeben.

Berichte über Menschen, die ins Eis eingebrochen seien, konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr bestätigen. „Wir sind zu keinem Einsatz alarmiert worden, um Personen zu retten“, sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr.

Der Nymphenburger Schlosskanal ist im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger: Wenn das Eis dick genug ist, kann man sich dort mit Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen vergnügen, sogar Eishockey kann man spielen. Allerdings teilte die Bayerische Schlösserverwaltung auf der Homepage der Nymphenburger Schlossanlage mit, dass die Eisfläche noch nicht tragfähig sei, weshalb das Betreten verboten sei: Es bestehe akute Einbruchsgefahr. Im Schlosspark selbst sei das Betreten von Eisflächen generell untersagt.