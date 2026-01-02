Polizei und Feuerwehr weisen eindringlich darauf hin, sich in München nicht auf Eisflächen zu begeben, vor allem nicht auf den Nymphenburger Schlosskanal. Dort sei selbst auf der Schattenseite das Eis bislang nicht dick genug gefroren, um Menschen sicher zu tragen, warnte ein Polizeisprecher bereits am Donnerstagnachmittag.

Am Neujahrstag hatten sich bei strahlendem Sonnenschein mehr als 100 Personen auf dem zugefrorenen Kanal vor dem Nymphenburger Schloss getummelt. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr räumte die Polizei im Verlauf des späteren Nachmittags die Eisfläche; nur wenige Uneinsichtige hätten die Belehrungen ignoriert, teilte der Sprecher am Freitag mit. Zwangsmaßnahmen habe es aber nicht gegeben.

Die Warnschilder halten Besucher offenbar nicht davon ab, aufs Eis zu gehen – selbst mit Kindern nicht. (Foto: Robert Haas)

Berichte über Menschen, die ins Eis eingebrochen seien, konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr bestätigen. „Wir sind zu keinem Einsatz alarmiert worden, um Personen zu retten“, sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr.

Der Nymphenburger Schlosskanal ist im Winter ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger: Wenn das Eis dick genug ist, kann man sich dort mit Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen vergnügen, sogar Eishockey kann man spielen. Allerdings teilte die Bayerische Schlösserverwaltung auf der Homepage der Nymphenburger Schlossanlage mit, dass die Eisfläche auf dem Waisenhauskanal bisher nicht tragfähig und deshalb das Betreten verboten sei: Es bestehe akute Einbruchsgefahr. Im Schlosspark selbst ist das Betreten von Eisflächen generell untersagt.

Herbert Fesl betreibt seit Jahrzehnten im Winter die Eisstockbahnen samt Geräteverleih auf dem Schlosskanal; er hat dafür einen Pachtvertrag mit der Schlösserverwaltung geschlossen und ist daher auch erster Ansprechpartner, was die Sicherheit angeht. Am Silvestermorgen sei das Eis nur viereinhalb Zentimeter dick gewesen und an Neujahr sechs Zentimeter, erzählt er am Telefon.

Am Freitagmorgen habe er dann zwar schon sieben Zentimeter gemessen, aber erst ab einer Dicke von zehn Zentimetern gelte das Eis als stabil und dürfe betreten werden, sagt er. Vorher könne er auch die Eisstockbahnen nicht herrichten. Es muss also noch ein paar Tage kalt bleiben, bevor man sich unbeschwert aufs Eis wagen kann. Genau das verheißt die Wetterprognose ab Samstag: durchgängig Temperaturen unter null Grad und demzufolge Frost.