Wegen der Bekämpfung von Ratten befürchten Vogelschützer eine Vertreibung von Waldkäuzen aus dem Nymphenburger Schlosspark. Im Februar habe der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in dem gut besuchten Park deutlich weniger der heimischen Eulen in Baumhöhlen beobachtet als in den Vorjahren, teilte die Münchner Kreisgruppe mit.