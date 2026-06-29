Der schönste Tag im Leben begann mit einem großen Schreck: Eine Braut ist am Freitagnachmittag noch vor der Trauung im Lift stecken geblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Trauung sollte im Schloss Nymphenburg stattfinden. Auf dem Weg zum Trausaal öffneten sich die Türen des Lifts nicht. Neben der Braut befanden sich zwei weitere Personen im Aufzug.