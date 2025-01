Endlich ist das Eis auf dem Nymphenburger Kanal dick genug, sodass sich Eisstockschützen und Schlittschuhläufer gefahrlos darauf bewegen können. Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung weist allerdings darauf hin, dass das nur für jene Bereiche am Kanal gilt, die zur Freizeitnutzung an private Betreiber verpachtet werden – diese entscheiden in eigener Verantwortung, wann sie ihre Areale öffnen.