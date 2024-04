Von Susi Wimmer

Das Letzte, was Adil P. (Name geändert) sah, war ein türkis-orangefarbenes Licht, dann wurde es dunkel, für lange Zeit. Adil P. lag im Koma, sein Körper ist heute mit Brandwunden übersät, er ist querschnittsgelähmt. Aber er wollte unbedingt nach Deutschland kommen und vor dem Landgericht München aussagen. Aussagen gegen einen der mutmaßlich führenden Köpfe einer Schleuserbande, Hussein H., genannt "Zaza". Er soll dafür gesorgt haben, dass zwölf türkische Flüchtlinge in Verona in einen Lkw-Trailer auf einem Güterzug kletterten. Beim Aussteigen in Trudering kam es zu dem verheerenden Stromschlag aus der Oberleitung. Ein 15 Jahre altes Mädchen starb an den Folgen, Adil P. überlebte.