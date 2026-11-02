Was ist das beliebteste Tier, was das sicherste Geschenk und was ist mit den Schlümpfen passiert? Kristina von Troschke, Marketingchefin beim Spielfiguren-Unternehmen Schleich, über Trends, den Wert des freien Spielens – und warum Eltern die Zahl der Spielzeuge begrenzen sollten.

Marketingchefin Kristina von Troschke mit dem buntgeflügelten Einhorn – das allerdings nicht so begehrt ist wie ein eher unscheinbares Grautier.

Kristina von Troschke, 47, ist Marketingchefin der Spielfiguren-Firma Schleich, die im vergangenen Jahr nach München gezogen ist. Der Besuch in den Räumen des Unternehmens wirkt ein wenig so, als seien hier Arbeitsplätze in Kinderzimmern installiert worden. Die Schreibtische, Regale und Besprechungszonen sind vollgestellt mit Spielfiguren.