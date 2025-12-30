Lutz Graumann wird an diesem Sommertag noch mehrmals aufstehen müssen, weil die anderen Kongressteilnehmer auch zur Tagung ins Hotel kommen, in dessen Foyer er sitzt. Schlafforscher sind begehrte und bekannte Menschen in der Regenerationsbranche. Graumann hat seine Praxis in Rosenheim, 2026 wird er in München einen Ableger eröffnen. Der 52-jährige Sportmediziner war Regenerationsmanager unter anderem bei den Fußballprofis von Eintracht Frankfurt, sechs Jahre bei der Eishockey-Nationalmannschaft der Männer und davor lange Zeit bei der Bundeswehr, wo er unter anderem Kampfpiloten betreut hat.
Schlafforschung„Nach 14 Uhr sollten die allermeisten keinen Kaffee mehr trinken“
Wie geht gutes Schlafen? Sportmediziner Lutz Graumann, der auch mit Fußballprofis oder Kampfpiloten arbeitet, über den Sinn heißer Duschen, wie man seine ideale Schlafdauer findet und den wichtigsten Aspekt guter Erholung.
Von Philipp Crone
