Von Pep Rooney

Die Ecke Dreimühlenstraße/Ehrengutstraße hat in kulinarischer Hinsicht schon viel erlebt. Vor allem die Dreimühlenstraße 30 hat sich in der jüngeren Vergangenheit als wahrhafter Schleudersitz für Gastronomen erwiesen. In den vergangenen 15 Jahren haben hier sieben verschiedene Wirtinnen oder Wirte ihr Glück versucht (falls wir nicht noch jemanden vergessen haben). Zuletzt befand sich dort ein recht seltsamer Laden, von dem man anhand einer vogelwilden Speisenauswahl nicht so genau wusste, was er eigentlich sein wollte und sollte.