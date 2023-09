Seit in der Isarvorstadt keine Schweine mehr getötet werden, lebt die Frage wieder auf: Gehört ein Schlachthof in die Münchner Innenstadt? Und was passiert mit dem Viertel, wenn es nicht mehr lärmt und stinkt?

Von Catherine Hoffmann

Vormittags um zehn im "Markt-Stüberl an der Viewog": An den Tischen sitzen Männer vor frisch gezapften Augustiner-Bieren. In der Ecke über der holzvertäfelten Wand hängt ein Kruzifix, daneben wirbt eine Tafel für Fleischpflanzerl und andere bodenständige Gerichte. Andreas Gaßner sitzt vor einem Glas Leitungswasser auf einem Barhocker. Alle paar Minuten kommt ein Kunde des Metzgermeisters an seinen Tisch, um ihn zu begrüßen.