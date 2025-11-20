Er wird abgehen, wenn er mal nicht mehr da ist, eines fernen Tages. Die Rede ist nicht von Wolfgang Krebs. Der hat ja noch eine Fünf vorne stehen. Nein, gemeint ist sein liebstes Alter Ego: Edmund Stoiber, 84. Seit 1993 imitiert Krebs den ungekrönten König des Haspel-Satzes, bestreitet seit 2004 bei „quer“ jeweils die Schlussnummer mit ihm, und selbstverständlich ist er es auch, der das neunte Programm von Krebs eröffnet, als KI-gesteuerter EdeGPT im Silber-Glitzer-Show-Sakko.

Denn diesmal geht’s um die sozialen Netzwerke, die bei den Krebs-Figuren asoziale Netzwerke heißen – an dem Gag kommt er nicht vorbei. Die Grundidee: Bayern braucht ein eigenes Facebook, in dem die Heimat und ihre Traditionen zelebriert werden. Das heißt „Prost“, wie sonst?

„Bayern liebt Dich!“ heißt das neue Werk von Krebs, was aber wurscht ist. Er könnte es aus einer Laune heraus auch C3Po$ nennen – die Leute würden ihm dennoch die Bude einrennen. Gebucht ist er damit bis Oktober 2027, und viele Abende werden ausverkauft sein, wie auch die im Schlachthof. Dort ist er am Sonntag erneut Gast: als Preisträger des Sigi-Sommer-Talers. 2022 gab’s den Bayerischen Verdienstorden. Läuft also beim Krebs – solange er den Fans das serviert, was sie bestellt haben: die bayerische Dreifaltigkeit Stoiber/Söder/Aiwanger, die „Superbayern“ von Bayern1.

Beim Maggus Döner geht’s um die Wurst („Wenn der Nachbar grillt, ist das, wie wenn Haie Blut im Wasser wittern“), beim Hubsi um das Nein zur Dubai-Schokolade („Wer was Süßes will, soll Starkbier trinken“) und beim Ede um das Bemühen um einen halbwegs geraden Satz („Sortieren Sie sich das doch selber!“). In den Nebenrollen: Strauß, Seehofer („Schön, dass ich da bin“) und der Scheberl Schorsch aus Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering („Brauchen’s ned googeln – das liegt noch dahinter“). Alles stimmig, nur Elvis, Freddie Mercury und die Ballermann-Mukke sind dann doch zu viel des Zuckers für den Affen.