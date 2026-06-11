Wer an diesem Wochenende eine Hafenrundfahrt machen möchte, braucht dafür nicht nach Hamburg zu fahren. Zugegeben, Landungsbrücken und Meeresluft darf man in München nicht erwarten. Aber einen „Hafen“, an dem täglich frischer Fisch ankommt, den gibt es – zumindest im übertragenen Sinn – auch hier, findet Sven „Katmando“ Christ, Küchenchef vom Fischbistro Ticaret am Großmarkt.

„Der Schlachthof ist sozusagen der Münchner Hafen“, erklärt der Koch, DJ und leidenschaftliche Isar-Fischer. Wie tief der Fischhandel im Viertel rund um Schlachthof und Großmarkt verwurzelt ist, will Christ zusammen mit dem Münchner Stadtmuseum kommenden Sonntag bei der Ticaret Hafenrundfahrt aufzeigen. Sie ist Teil des Stadtviertel-Projekts „Mittendrin“, mit dem das Stadtmuseum bis zum 5. Juli die leerstehenden Flächen der Zenettistraße 11 im Viehhof-Gelände bespielt.

Das Projekt sei als interaktive Museumswerkstatt zu verstehen, die von der Teilhabe der Anwohnerinnen und Anwohner lebe, erklärt Projektleiterin Andrea Engl. Denn das Schlachthofviertel sei stark im Wandel und deshalb wolle man mit Zeitzeuginnen und -zeugen ins Gespräch zu kommen, die den Arbeitsalltag dort noch vor der Gentrifizierung erlebt haben.

Auf dem Programm stehen neben Vorträgen und Diskussionsrunden, einer Theaterinstallation und dem Bau eines 3D-Modells auch morgendliche Führungen durch den Großmarkt. Das Ticaret ist als gastronomischer Partner an Board und bietet vor Ort an seiner „Minibar“ Kaffee, Drinks und Häppchen an – aber nicht nur. Beim „Hafensound“ am Samstagabend, wo Christ zusammen mit seinem DJ-Kollegen Marc Hype selbst auflegen wird, feiert das Bistro Einjähriges.

Tags darauf gibt es Steckerlfisch und dazu legt alle 40 Minuten ein Kleinbus am Schlachthof zur Hafenrundfahrt Richtung Ticaret ab. Die Fragen an Deck: Wie kam Fisch aus der Adria nach München? Welche Rolle spielte dabei Papazof's? Warum findet sich heute meist die Makrele am „Steckerl“? Und was hat die Wiesn damit zu tun? Im Münchner Hafen gibt's die Antworten („Mittendrin“, Zenettistraße 11, Eintritt frei, Öffnungszeiten und Programm unter www.muenchner-stadtmuseum.de; Bitte beachten: Die Hafenrundfahrt von 12 bis 18 Uhr wurde wetterbedingt von Samstag, 13.6., auf Sonntag, 14.6., verlegt).

Und was gibt's sonst noch Neues in der Gastro?

Für seine Fischspezialitäten ist seit jeher auch das Baskenland bekannt. Der Käsekuchen aus dieser Region ist dagegen hierzulande weniger verbreitet, auch wenn sich das gerade ändert. In der Humboldtstraße hat etwa diese Woche die Basky Cheesecake Boutique eröffnet. Die gelernte Architektin Assia Hamdi hat die ehemalige Kneipe zum Café umgebaut und stellt nun hier Käsekuchen nach baskischem Vorbild von Hand her.

Was unterscheidet aber jenen von der deutschen Variante? In erster Linie der besonders cremige, nahezu flüssige Kern. Dafür wird der Teig mit Keks-Boden nur kurz in kleinen, würfelförmigen Einzelportionen gebacken. Je nach Sorte betrage die Backzeit höchstens 15 Minuten, erklärt Hamdi. Ihr Grundrezept, an dem sie ein Jahr gefeilt habe, schmeckt angenehm frisch und nicht zu süß. Aktuell hat sie vier Sorten im Angebot: „Classico“ (5,90 Euro), Schokolade, Biscoff (je 6,70 Euro) und Pistazie (7,70 Euro). Sommerliche Frucht-Sorten wie Himbeere oder Maracuja sollen bald folgen (Basky, Humboldtstraße 28, Mittwoch bis Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr).

Auch die Alte Brennerei in Pullach hat frische Ideen für den Sommer: Neuerdings gibt es dort neben dem Fine-Dining-Menü am Abend auch jeden Samstag ein zwangloses Mittagsangebot. Von Currywurst (14 Euro) und Club-Sandwich (19 Euro) über Zander-Ceviche (18 Euro) bis zum Cordon Bleu vom Kalb (27 Euro) ist auf der kleinen Karte mit „Kitchen Favourites“ für jeden etwas dabei.

Außerdem kann man jetzt dort jeden Freitagmittag eine Spanferkel-Semmel (7,90 Euro) auf die Hand bekommen. Knuspriger Spanferkelrücken, Krautsalat, Sauerkraut, Senf-Majo und Meerrettich türmen sich zwischen den Hälften einer selbstgebackenen Kartoffelsemmel. Einfach am Küchenfenster klopfen und genießen! (Alte Brennerei, Habenschadenstraße 4a, Spanferkelsemmel freitags ab 12 Uhr, „Kitchen Favorites“ Samstagmittag ab 12 Uhr, Telefon 089/54549674).