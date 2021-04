Von Gerhard Fischer

Sonja Stephani hebt den Finger und ruft "Such Schwammerl!" Nala, die Schimmelsuchhündin, rennt los, schnüffelt am Boden, riecht am Fenster, guckt in den Schrank - und stellt plötzlich jede Bewegung ein, als hätte jemand beim Abspulen der Situation die Stop-Taste gedrückt. Stephani macht mit einem Gerät "Click", was Nala zeigt, dass sie sich wieder bewegen kann. "Super, toll, fein", ruft Stephani, und als Belohnung dafür, dass die Hündin im Eck des Schrankes Schimmel gefunden hat, bekommt sie eine Gummiwurst, mit der sie spielen kann.