München Zwei Tote bei Schießerei auf Baustelle

Kreuzung an der Ohlmüllerstraße: Nach Schüssen auf einer Baustelle läuft ein Polizei-Großeinsatz.

An der Ohlmüllerstraße nahe dem Landratsamt sind Schüsse gefallen, zwei Männer starben. Derzeit läuft ein Großeinsatz.

Bei einer Schießerei sind in München zwei Männer gestorben. Das teilte die Polizei mit. Unter den Toten sei nach ersten Erkenntnissen der Beamten der mutmaßliche Täter. Details und Hintergründe zur Tat im Stadtteil Au waren zunächst unklar.

Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei. Um kurz vor neun Uhr seien Schüsse im Bereich einer Baustelle in der Ohlmühllerstraße gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin. In der Straße nahe der Reichenbachbrücke befindet sich das Landratsamt. Die Schüsse fielen den Angaben zufolge in einem Container auf der Baustelle. Von weiteren Verletzten ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei spricht von einer "Vielzahl von Zeugen", die vor Ort waren und nun vernommen werden sollen.

Die Mitarbeiter im Landratsamt selbst haben von den angeblichen Schüssen draußen nichts mitbekommen. "Wir wurden vom Katastrophenschutz informiert, dass wir uns von der Straßenseite fernhalten sollen", sagte eine Sprecherin. Das Haus blieb zunächst geschlossen, ist aber mittlerweile wieder geöffnet.

Wir haben die Lage in der Ohlmüllerstr. in der #Au in #München unter Kontrolle und informieren Euch weiterhin. Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Februar 2019

Wegen des Polizeieinsatzes sind die Trambahn-Linie 18 und die Buslinien 52 und 62 unterbrochen, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. Laut Polizei besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.