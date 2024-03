Attacken am Spielfeldrand

Von Christoph Leischwitz

Nach der Podiumsdiskussion, ohne Mikrofon in der Hand, erzählt der Münchner Schiedsrichter Farras Fathi dann noch von einem Erlebnis, das sehr gut zeigt, womit es Unparteiische jede Woche zu tun bekommen. Ein unterklassiges Punktspiel im Großraum München, gegen Ende geht es hoch her, die Partie endet zuungunsten der Heimmannschaft. Als Fathi nach Schlusspfiff Richtung Kabine geht, kommt er an einem Offiziellen des gastgebenden Vereins vorbei. Der sagt zu anderen Zuschauern: "Lasst den Schiri vom Platz gehen."