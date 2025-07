Friedrich Schelling Der wohl bedeutendste Philosoph Münchens 28. Juli 2025, 15:58 Uhr | Lesezeit: 10 Min.

Friedrich W. J. von Schelling verbachte mit Unterbrechung rund 28 Jahre seines Lebens in München. (Foto: IMAGO/GRANGER Historical Picture)

Friedrich Schelling galt seinerzeit als Vordenker in philosophischen Fragen. Mit Hegel und Hölderlin hatte er sich während seines Studiums eine Stube geteilt. In seinen rund 28 Jahren in München prägte er auch das kulturelle Leben der Stadt. Zu seinem 250. Geburtstag ehrt ihn nun ein Projekt.

Von Wolfgang Görl

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback