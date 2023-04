Prozess in München

Bei einem Musikfestival in München machte der Angeklagte mit einem weißen Pulver rege Geschäfte. Die Polizei stellte zwar nach der Festnahme fest, dass es gar kein Rauschgift war. Doch den Richter stimmt das nicht milde.

Von Susi Wimmer

Ein 22-jähriger Mann muss für ein Jahr hinter Gitter, weil er weißes Pulver verkauft hat, das keine Drogen beinhaltete. Klingt merkwürdig, ist aber wahr: Der Italiener hatte die hübsch verpackten bunten Pulver-Tütchen am Tag vor Silvester 2022 auf einem Musikfestival in München angeboten und behauptet, es handle sich um Koks, Speed oder Ecstasy. Tatsächlich schnupften die Elektro-Fans Traubenzucker oder irgendein Streckmittel, "das konnte man in der Hauptverhandlung nicht genauer feststellen", sagte Martin Swoboda vom Münchner Amtsgericht.